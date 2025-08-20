"Umiltà e sacrifici. Nell’hockey serve andare a tutta"

La prima novità ufficiale in casa Roller Scandiano è il ritorno dopo un anno, in qualità di preparatore atletico, di Federico Zambelli, noto anche negli ambienti calcistici per aver operato nei settori giovanili professionistici di Reggiana e Bologna. Zambelli è anche chinesiologo, allenatore Uefa B e match analyst Pro. Laureato all’Università di Parma, sta completando la laurea magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate. Parallelamente insegna educazione motoria e porta avanti progetti di analisi e preparazione atletica.

Cosa si aspetta dalla nuova esperienza con Scandiano? "Di poter contribuire in maniera concreta al percorso della squadra, mettendo a disposizione le mie competenze sia sul piano atletico che metodologico. Allo stesso tempo per me sarà un’occasione di crescita personale e professionale: lavorare in un contesto stimolante e creare un ambiente positivo dove tutti possano esprimersi al meglio".

Che lavoro svolgerà? "I ragazzi hanno svolto un programma di off season di 5 settimane per arrivare pronti al raduno di settembre; continueremo il lavoro sia in palestra sia in pista cercando di indirizzare sempre di più le richieste sulla specificità dell’hockey pista, di pari passo con le indicazioni tecnico tattiche dell’allenatore. Credo che umiltà, lavoro, sacrificio e rispetto siano i quattro pilastri da seguire per portare a termine gli obiettivi stagionali personali e di squadra. Mi piace pensare a questa formula magica: impegno x disciplina=divertimento".

L’hockey ha richieste particolari? "Il mio lavoro sarà incentrato su condizionamento fisico, prevenzione e sostegno alla prestazione in pista. L’hockey moderno si è evoluto e come tutti gli sport di squadra per fare bene bisogna andare a tutta: cercherò di portare i ragazzi a un buon livello fisico generale".

Azzurrini. Un più e un meno per l’hockey su pista reggiano: il tecnico federale Pierluigi Bresciani ha convocato 12 giocatori per gli Europei U19 che si disputano a Viareggio dal 25 al 30 agosto e in questa lista c’è il nome di Matteo Holban, ma non quello di Manuele Pedroni, considerato ’riserva non viaggiante’: a meno di defezioni per infortuni, sarà escluso, nonostante i 140 gol siglati nella recente stagione.

Claudio Lavaggi