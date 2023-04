Un 1° Maggio pieno di iniziative

Domani, in occasione della Festa dei lavoratori, a Correggio sono diverse le iniziative in programma. Alle 9 è fissato il ritrovo al centro sociale Espansione Sud con la colazione offerta dai volontari del centro. A seguire la deposizione dei fiori al parco Caduti sul Lavoro (di fianco alla chiesa di San Pietro), al parco Diritto alla Pace (via Don Minzoni), al Monumento al lavoro Rodolfo Zanichelli (viale Varsavia) e al monumento ai Caduti (corso Mazzini). Alle 10,30 in corso Mazzini va in scena "Storie di antifascismo senza retorica" con Max Collini, con testi a cura di Arturo Bertoldi e Max Collini. Alle 11 intervento di Aziz Sadid, coordinatore Cisl zona Correggio, e conclusione affidata a Davide Mariotti della segreteria Cgil di Reggio. Nel pomeriggio, alle 17,30, nel cortile di Palazzo dei Principi, il tradizionale concerto della banda cittadina "Luigi Asioli".