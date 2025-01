Un 2025 di grandi concerti in Emilia. Ma all’Rcf Arena solo due date

Stadi, palazzetti, teatri e club colmi grandi eventi (diversi già sold out) in Emilia-Romagna per il 2025. Ma il calendario dell’Rcf Arena che – per ora, si spera – prevede solo due date: il 7 giugno ‘Hello World’ dei Pinguini Tattici Nucleari e ‘La Notte di Certe Notti’ di Ligabue il 21 giugno. E per quanto la band e il cantautore possano essere apprezzabili e garantire il pienone, non sono certo delle novità: il gruppo bergamasco è già stato proprio l’anno scorso al campovolo (anche se l’album appena pubblicato sarà una novità per il pubblico della città del Tricolore), mentre il Rocker di Correggio è praticamente a a casa sua.

Insomma per una Rcf Arena che fin dalla sua costruzione si era fregiata dell’ambizioso obiettivo di diventare la capitale italiana della musica – e qualcuno addirittura osava dire d’Europa – il confronto con gli appuntamenti in tutta la nostra regione è abbastanza impietoso per essere gentili.

Basta guardare all’anno musicale all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, a Bologna che si apre già tra una decina di giorni il 17 gennaio sulle note de Il Volo, il trio italiano più famoso all’estero. Sullo stesso palco, il giorno seguente, salirà Lazza, milanese classe 1994, primo rapper solista a conquistare il disco di diamante per un album, il suo ‘Sirio’, che detiene anche il record di settimane in testa alla classifica Fimi, superando il primato di ‘Vivere o niente’ di Vasco Rossi. Ma non c’è da preoccuparsi, perché il Kom l’11 e 12 giugno 2025 riempirà lo stadio Dall’Ara. Luogo in cui anche Cesare Cremonini è di casa: Cremonini Live25 è in programma il 19 e 20 giugno (entrambe le date sono sold-out), seguito da Marco Mengoni il 5 e 6 luglio.

Certo, Bologna è il capoluogo, ma viste le premesse con cui è stata realizzata (anche con ingenti fondi pubblici) l’arena campovolo reggiana legittimano aspettative più alte.

E sempre all’Unipol, il 22 febbraio si esibirà James Blunt che festeggia il 20esimo anniversario di ’Back to Bedlam’, tra i dieci album più venduti degli anni Duemila e contiene la hit ‘You’re Beautiful’. Stesso palcoscenico per il ‘king della trap’, Sfera Ebbasta, il 22 marzo e per Geolier, rapper napoletano, il 25 dello stesso mese. Dopo una lunga assenza dai palchi, Brunori Sas il 28 marzo all’Unipol riporta i fan nel suo mondo di parole potenti. Palazzetto in cui approda anche la leggenda del rock Lenny Kravitz il 31 marzo con il suo ‘Blue Electric Light Tour’. E che verrà travolto per tre date (3, 5 e 6 aprile) dall’energia di Jovanotti. E poi ancora, il 17 maggio ci sarà Mahmood. L’8 giugno altra star: Billie Eilish. Il 7 ottobre sarà la volta dei Negramaro, il 10 i mitici One Republici, il 2 novembre – unica data italiana – la divina Katy Perry e infine il 10 dicembre ecco Annalisa.

Restando nell’hinterland bolognese, a Imola il 12 luglio continua il tour ‘senza fine’ del fondatore degli 883: Max Pezzali sarà all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola in ‘Max forever Grand Prix’.

E nelle città più vicine? A Parma, il 13 marzo al teatro Regio ecco Samuele Bersani. Nello stesso luogo si esibiranno anche Carmen Consoli l’11 novembre e il mitico Francesco De Gregori l’8 novembre per festeggiare il cinquantesimo anniversario dall’uscita del capolavoro ’Rimmel’. Al teatro Storchi di Modena, il 28 gennaio, inizia il tour ’Piano di volo solo Tris’ di Claudio Baglioni /che sarà anche al Valli di Reggio il 19 marzo.

Ma la nostra città freme e vuole di più.

