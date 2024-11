Un "5" del Superenalotto da 30 mila euro a Reggio Emilia

Reggio Emilia, 13 novembre 2024 – Un “cinque” fortunato al Superenalotto è stato giocato alla tabaccheria Al Mauriziano, in via Pasteur, lungo la via Emilia che porta in città, a Reggio, nel concorso di martedì 12 novembre. Lo conferma Agipronews, annunciando che una giocata alla ricevitoria reggiana ha fruttato una vincita di quasi trentamila euro. Per la precisione si tratta di una somma di 29.115,19 euro. Non cambierà la vita al vincitore, ma può essere certo in grado di far togliere qualche bella soddisfazione al destinatario. La vincita è arrivata in una tabaccheria situata in una zona molto frequentata, meta di molti reggiani ma anche di parecchi clienti di passaggio. A metà ottobre l’ultimo “sei” del concorso è arrivato a Riva del Garda, portando una vincita ben maggiore, di oltre 89 milioni di euro. E il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 14 novembre, è di 30,9 milioni di euro.