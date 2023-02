Un 60enne disoccupato diventa spacciatore

Un 60enne disoccupato è stato trovato con le dosi di cocaina pronte per lo spaccio. L’uomo è stato denunciato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dai carabinieri della tenenza di Scandiano che hanno sequestrato sette dosi di cocaina e materiale per il confezionamento.

E’ stato scoperto che il 60enne raggiungeva ed effettuava delle brevi soste nei parcheggi di alcuni bar del comune di Scandiano. I militari dell’Arma del paese erano già a conoscenza del fatto che quei luoghi erano frequentati da giovani dediti al consumo di sostanze stupefacenti. I carabinieri si sono insospettiti e hanno così monitorato con discrezione l’uomo che è stato pertanto fermato.

E’ successo l’altro pomeriggio quando i carabinieri, durante un apposito servizio con un’auto civetta e abiti in borghese, hanno notato una Citroen C3 guidata dall’uomo che eseguiva brevi soste nei parcheggi di alcuni esercizi pubblici del paese. Entrava in un bar e poi usciva subito dopo.

L’auto è stata dunque pedinata e in un parcheggio di un bar del paese, in cui la macchina si era nuovamente fermata, è stata raggiunta dai militari prontamente intervenuti per le verifiche del caso. Sono quindi scattati i relativi controlli nei confronti del 60enne, residente a Scandiano.

I carabinieri, a seguito pure dell’atteggiamento preoccupato da parte dell’automobilista, hanno deciso di approfondire gli accertamenti. Hanno poi rinvenuto sette dosi di cocaina, nascoste nel portafoglio, per un peso complessivo di oltre cinque grammi.

Le dosi sono state sequestrate assieme anche alla somma di 260 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento dell’illecita attività. E’ stata trovata inoltre una busta in plastica con dei ritagli utilizzata pare per confezionare le dosi. Il 60enne è stato successivamente accompagnato in caserma e denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica.

