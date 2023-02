Un 61enne ferito dopo una sbandata con l’auto

Un 61enne ferito alle 19 di ieri in via Moro, all’incrocio con via Cuscina, a Fabbrico. Un’auto, una Fiat Punto, per cause al vaglio dei carabinieri di Reggiolo, si è ribaltata su un fianco dopo una sbandata, con il conducente bloccato nell’abitacolo. I vigili del fuoco volontari di Luzzara lo hanno estratto dalla vettura per poi affidarlo al personale di ambulanza e autoinfermieristica. Non risulta essere in pericolo di vita. L’uomo, del paese, è stato portato in ospedale a Guastalla con traumi di media gravità.