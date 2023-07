UN ’9 ORO’ DA 50MILA EURO A CORREGGIO: Colpo di Fortuna per Giocatore del Lotto

Bel colpo di fortuna per un giocatore del Lotto a Correggio. Grazie al concorso 10eLotto, infatti, l’estrazione di sabato scorso ha permesso di assegnare una vincita di 50 mila euro con un 9 Oro, attraverso una giocata effettuata in una ricevitoria correggese. Nella stessa serata vincite anche a Casalgrande (seimila euro), oltre che a Modena e Maranello, sempre in Emilia. Una vincita da 50mila euro, a Correggio, era stata registrata al 10eLotto anche a metà dello scorso mese di marzo, grazie ad una giocata di appena cinque euro, con il vincitore che aveva azzeccato i dieci numeri.