Un abbraccio collettivo del paese al dottore che è andato in pensione

E’ stato festeggiato e salutato ufficialmente, con un incontro pubblico alla rocca di San Martino in Rio, il dottor Pietro Penna, medico di base amato e benvoluto in paese, che a fine dicembre ha lasciato l’incarico per godersi la meritata pensione. A salutarlo numerosi compaesani, il sindaco Paolo Fuccio, il direttore generale dell’Ausl, Cristina Marchesi, oltre a vari interventi filmati che sono stati diffusi davanti al folto pubblico che ha partecipato all’iniziativa. Al dottor Penna si devono i passi avanti compiuti sul territorio in materia di assistenza residenziale, hospice, case di riposo.