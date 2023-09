Un addio di mille colori a Giorgio Carrubba a Rolo: Domani il funerale

L’annuncio dell’addio a una persona geniale come Giorgio Carrubba non poteva essere come gli altri. Lo dimostra lo stile scelto per il necrologio. Niente nero, ma chiazze di colore, vivaci, a circondare il messaggio: "Corri nel cielo, dipingi le nuvole, sorridi al sole" (foto). Segue il nome dell’insegnante vittima dell’incidente di sabato scorso nel Modenese, l’età (69 anni) e poi un altro messaggio: "È stato chiamato per realizzare qualche grande progetto… lassù". Un annuncio della moglie Rossella, del fratello Alberto, della cognata Pina, dei figli Federico e Gianguido, le nuore Elisa e Veronica, i nipoti Alice, Leonardo, Viola, parenti e tanti amici.

Eventuali offerte in sua memoria potranno essere destinate alla Caritas di Rolo, di cui era coordinatore. I funerali, dopo l’esecuzione della autopsia, si svolgeranno domani alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di Rolo. Sarà un momento per salutare un uomo impegnato su tanti fronti: l’insegnamento di educazione fisica alle scuole di Moglia, l’attività in politica come vicesindaco e consigliere comunale a Rolo, gli impegni in tante associazioni e iniziative di cultura. Tantissimi i messaggi di cordoglio, tutti con lo stesso comune denominatore: "Grazie Giorgio. Ci mancherai".

Antonio Lecci