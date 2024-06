Un addio in musica ‘all’americana’ per dj Matteo "Babe" Ferrari

È proseguito anche dopo il funerale, l’altra mattina a Correggio, il momento di commiato per Matteo "Babe" Ferrari, ingegnere, docente, appassionato di musica, stroncato da una malattia a soli 49 anni di età. Come lui stesso avrebbe voluto, gli amici hanno proposto la musica da lui preferita durante l’ultimo viaggio alla tomba, al cimitero correggese. Poi un ritrovo al bar Teatro, in centro, ancora con i suoi brani preferiti come sottofondo. Il tutto seguito da un pranzo, in un locale del "borgo" correggese, in via Santa Maria, sempre in omaggio all’amico prematuramente scomparso. "È stato un addio… all’americana. Proprio come avrebbe voluto Matteo, tra commozione, tristezza, ma anche ricordi, musica e sorrisi", ha confidato uno degli amici. E già si pensa a dedicare a Matteo Ferrari delle iniziative culturali a Correggio, per ricordarlo attraverso le sue passioni.