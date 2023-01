"Un altro cartello inutile Grana in più per i benzinai"

Lorenzo Reggiani, coordinatore Faib-Confercenti, critica aspramente la norma trasparenza, che impone ai benzinai di mostrare accanto al proprio prezzo un cartello con il prezzo medio, pena multe salate.

"Il governo dice di voler lavorare sulla trasparenza per evitare la speculazione ma la montagna ha ancora una volta partorito il topolino. È un provvedimento inutile: espone al rischio di sanzioni per decisioni prese altrove. È come fare una radiografia al giorno quando si ha un osso rotto".

Non sono i benzinai a decidere il costo: "È dato dalla somma di tanti fattori e in Italia il primo sono le tasse, poi c’è il prezzo della materia prima e ancora raffinazione, trasporto, distribuzione. Infine c’è il mercato internazionale, l’indice “Platts” che stabilisce per macroaree geografiche il prezzo a cui le raffinerie possono vendere ogni tonnellata di carburante raffinato. Se il Platts prevederà una penuria di prodotto raffinato, nonostante il basso prezzo del petrolio la benzina e il gasolio alla pompa caleranno poco o nulla. Ed è sempre sul Platts che si scaricano le scommesse internazionali sul prezzo del carburante".

Per Faib quindi il provvedimento del Governo, oltre a scaricare sui gestori un onere aggiuntivo inutile, difficilmente servirà a calmierare i prezzi e le soluzioni sarebbero state altre: "La riduzione immediata e definitiva delle accise a nostro avviso non è percorribile nell’attuale contesto di debito pubblico. Per risolvere il problema bisognerebbe creare un tavolo e fare concrete proposte di politica industriale, magari con una maggiore attenzione verso i fenomeni nostrani di illegalità fiscale e contrattuale che falsano la concorrenza. Cosa, quest’ultima, che i gestori chiedono da anni e che i vari governi si sono ben guardati dall’affrontare, anche perché ad ogni cambio la partita si azzera o quasi. Quindi godiamoci l’ennesimo cartello sul piazzale che contribuirà solo ad aumentare l’astio tra gestori e consumatori senza, di fatto, influire di una virgola su un prezzo che viene comunque deciso altrove". In chiusura Reggiani specifica una questione annosa: "Spero che questa improvvida disposizione governativa non trasformi il gestore in un facile capro espiatorio. Il prezzo alla pompa degli impianti dei grandi gruppi petroliferi è deciso dalla compagnia e non dal gestore, che ha un margine fisso. Questo perché, di solito, il gestore è proprietario della benzina ma non dei mezzi per venderla, per cui deve attenersi a rigide norme contrattuali. Accanirsi col gestore è un po’ come sparare sulla Croce rossa: facile ma inutile".