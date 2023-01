Un altro furto al bar Smeraldo

I carabinieri di Bagnolo stanno indagando su un furto, l’ennesimo, avvenuto ai danni del bar Smeraldo, in via Provinciale nord, alle porte del paese, che già in passato era stato preso di mira dai soliti ignoti. Ieri notte i ladri hanno forzato la vetrata di una porta, puntando al fondo del registratore di cassa, portandosi via un bottino di circa duecento euro. Al passaggio della vigilanza privata ci si è accorti dell’intrusione, facendo intervenire i carabinieri. L’ammontare del danno è in fase di quantificazione. I carabinieri hanno avviato accertamenti su quanto accaduto.