Un altro furto al Santa Maria Nuova. Rubati i tablet per prenotare i pasti

Ancora ladri nella notte all’ospedale Santa Maria Nuova. È il terzo colpo in nove giorni. Stavolta sono stati portati via i tablet coi quali i pazienti ricoverato possono prenotare i pasti. Il bottino si aggira intorno ai 4.500 euro come valore complessivo della refurtiva. Una beffa nella beffa: tre di questi tablet erano stati forniti dal servizio informatico di Ausl come muletti per rimpiazzare i tablet rubati tra il 26 e il 27 aprile scorso. A denunciare tutto è il sindacato Cisl che già nei giorni scorsi aveva lanciato l’allarme su furti e vandalismi diffusi dall’Arcispedale fino al Core (raid al deposito di bici, ai distributori automatici di bevande e alla cassa del bar). Da alcuni giorni il personale in servizio ha riferito a sindacati e inquirenti di aver notato nella cucina ospedaliera la presenza in tarda serata di alcuni extracomunitari nei pressi dei carrelli per la consegna dei pasti, stoccati nel piazzale antistante ai locali mensa e cucina. Per rubare i tablet i ladri pare siano entrati da una delle porte di servizio, ma questo non è ancora stato accertato. Sul caso indagano le forze dell’ordine.

"Ora il servizio di preparazione dei pasti sta vivendo una fase operativa molto complicata – chiosa Gennaro Ferrara, leader di Cisl Fp Emilia Centrale – Senza la possibilità di acquisire sui tablet le prenotazioni dei pazienti direttamente nelle loro camere, serve un piano b e, stando a quanto trapela, sarebbe stato chiesto, poche ore fa, il supporto degli oss già sottoposti ad un carico di lavoro che, senza esagerare, si può definire estremo". Da qui l’appello: "L’Ausl ci convochi e ascolti la voce dei suoi professionisti. Il personale ha paura e occorre agire subito sia potenziando la vigilanza, sia aprendo un confronto con il sindacato che continua a raccogliere le proposte costruttive dei sanitari che ora vanno ascoltate".

A fargli eco anche il consigliere regionale di Fd’I, Alessandro Aragona: "L’implementazione di misure più stringenti per garantire la sicurezza dei dipendenti e di tutti gli operatori della sanità non è più rimandabile. Tra questi, anche un presidio di polizia aperto H24".