Un altro giovane accoltellato Due nuove denunce per lesioni

Un’altra violenza emerge dalel cronache della zona stazione e c’è chi, nel dubbio, pensa bene di girare in pieno giorno a ora di pranzo con un arsenale di lame nel borsello. Due nuovi episodi di cronaca arrivano da piazzale Marconi e le vie limitrofe: il primo risale alla tarda serata di domenica 30 aprile, quando la polizia è dovuta intervenire in viale IV Novembre per un accoltellamento ai danni di un cittadino nigeriano classe 1992, in regola con il permesso di soggiorno: trasportato in ospedale, è stato dimesso il giorno successivo con una prognosi di 10 giorni. Un operatore delle Volanti, esperto della zona, ha avuto un’intuizione e raccogliendo la segnalazione gli investigatori della questura sono giunti ad identificare i presunti autori dell’accoltellamento in un cittadino gambiano nato nel 1999, irregolare sul territorio nazionale, e uno marocchino di 40 anni. Il primo è sospettato di avere sferrato la coltellata, mentre il secondo si pensa che abbia colpito la vittima alla testa con una bottiglia. Entrambi sono stati denunciati per lesioni aggravate e porto di armi in luogo pubblico con la specifica, per il gambiano, del porto del coltello.

La seconda operazione risale invece alle 12 di mercoledì quando, durante i controlli preventivi in via Eritrea, la polizia ha identificato un 20enne senza documenti e un 39enne che, nell’atto di estrarli dal borsello a tracolla, lasciava intravedere al suo interno un coltello.

Portati in questura per ulteriori accertamenti, il ragazzo tunisino è stato denunciato per non avere con sé il permesso di soggiorno di cui è titolare, mentre nella sacca dell’uomo sono stati trovati un coltello da cucina lungo 20 centimetri, due lame da cutter delle dimensioni di rispettivamente 11 e 8 centimetri, e una lametta da barba. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di porto d’armi o altri oggetti atti ad offendere.

In quello stesso giorno, alle 8.40 sono state controllate tre persone intente a bivaccare in via Turri. Privi di documenti di riconoscimento, sono stati accompagnati in questura per essere sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici. Nei confronti dei tre (31, 27 e 33 anni, tutti senza fissa dimora) la polizia locale ha elevato un ordine di allontanamento. A carico del 27enne in particolare risultava un provvedimento di daspo urbano emesso dal questore Giuseppe Ferrari il 21 aprile.