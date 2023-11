Un altro numero da collezione. Svelato il calendario dell’Arma: "Da sempre fedeli ai cittadini"

Un altro numero da aggiungere alla preziosa collezione. È stato svelato ieri in tutta Italia l’atteso calendario annuale dell’Arma dei carabinieri e in anteprima nazionale all’Auditorium Parco della Musica di Roma presentato dal noto conduttore televisivo Amadeus. Il prestigioso compito a Reggio è toccato al comandante provinciale colonnello Andrea Milani, assieme al tenente colonnello Aniello Mautone, al capitano Lucrezia Limodio e al maggiore Francesco Coratti.

L’opera quest’anno porta la firma del celebre studio di design Pininfarina e col contributo del giornalista Massimo Gramellini. Le ‘tavole’ dei dodici mesi sono state illustrate dal tenente colonnello Mautone in un’appassionante lectio che ha ripercorso interessanti aneddoti storici della ‘Benemerita’. Tra i temi raffigurati, ci sono quelli dedicati ai carabinieri come angeli della pandemia. Ma anche alla storica scena del film ’Pane, Amore e Fantasia‘ con Vittorio De Sica nei panni del maresciallo Carotenuto che accompagna in bicicletta l’iconica Bersagliera interpretata da Gina Lollobrigida. "Scene che hanno creato il mito del carabiniere", commenta Mautone. E poi ancora, una scena che risale al diritto di voto conquistato dalle donne, con un uomo in divisa a garantire le urne. Fino ai martiri di Fiesole e al ricordo di Salvo d’Acquisto. "Nei secoli fedele è il motto che ci contraddistingue, sempre al fianco dei cittadini", continua Mautone che poi si emoziona davanti ad una gazzella ritratta di notte, dal titolo ‘le luci sempre accese’: "Noi ci siamo sempre, giorno e notte".

Oltre al calendario, sono stati lanciati altri due cadeaux: l’agenda che ha come tema i carabinieri nei borghi più belli d’Italia e il planning da tavolo che ha come protagonisti i carabinieri in bicicletta. Il ricavato dei due prodotti sarà devoluto agli orfani dei militari e all’ospedale pediatrico di Reggio Calabria. "Entrambi sono acquistabili – ha spiegato il colonnello Milani – da noi attraverso lo shop interno dell’Arma. Il calendario ha un costo di 2,50 euro e anche questo è prenotabile solo dai carabinieri. Ma dieci volte su dieci saranno regali che i militari daranno agli amici dell’Arma. Proprio questo è l’aspetto più bello: ogni cittadino uno ha il suo carabiniere di riferimento al quale può richiederlo. E ogni qualvolta entro in un posto dove c’è un calendario appeso, mi sento rassicurato".

Daniele Petrone