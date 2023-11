"Un amico di tutti, credeva tanto nei nostri giovani"

"Con la sua passione profonda ed il suo impegno infaticabile, Celso ha fornito un contributo enorme allo sviluppo del nostro sport nel territorio di Reggio e dell’intera regione". Tra le tantissime condoglianze del mondo del calcio, c’è anche quella della Reggiana che attribuisce i meriti a Menozzi. A ruota – oltre alla Federazione, ai comitati provinciali della stessa, dal Coni al Csi fino all’Uisp, e alle associazioni di allenatori e arbitri – si accodano tutte le società calcistiche reggiane. A partire dal suo Sporting Pievecella. Passando per la Correggese fino al Progetto Aurora ("Celso era un dirigente generoso") al Fogliano ("Grazie per il sostegno che ci ha sempre dato") e ancora Povigliese, Celtic Cavriago, il Daino Gavassa che sui social lo dipinge come "grande uomo di sport, di calcio e di vita". Bello il ricordo di Gianni Delrio, presidente del Bibbiano San Polo: "Ha sempre creduto molto nei giovani, un uomo di grande calibro che ha lasciato un segno". E poi ancora il Rolo, il Reggiolo ("Perdiamo una persona di sani principi e alti valori, nonché amico valido di tutte le società"). La FalkGalileo lo celebra: "Il suo contributo alla crescita dei tornei è stato fondamentale, lo ricordiamo con la sua passione, la lealtà e la capacità di farsi rispettare e amare"). E ancora, il Fabbrico, la Virtus Mandrio ("Con profonda tristezza salutiamo quello che è stato un punto di riferimento per tutti noi"), il Montecavolo, così come pure la Morello Football School e l’Olimpia Regium di Calcio a 5 ("Era una persona di spicco per tutto il movimento del pallone reggiano"). Fino alla Vianese ("Sarà difficilmente sostituibile una persona così") e alla Reggio Calcio ("Ha fatto tanto per le squadre reggiane che aveva sempre nel cuore") fino al Santos, allo Sporting Chiozza ("Salutiamo un gigante") e al Boretto. La Virtus Correggio ricorda un aneddoto che rappresenta a pieno Celso: "Spesso passava al campo anche solo a salutare oppure per allungare due cartellini fatti al volo per permettere ai bambini di giocare").

Lo ricordano con commozione anche Mauro Rozzi, presidente della Fondazione per lo Sport ("Grazie Celso ci lasci un grande vuoto ma, un altrettanto grande esempio di disponibilità e passione") e il deputato Andrea Rossi: ("Porterò sempre con me un caro ricordo, una persona sempre disponibile e pronta ad accogliere le sfide che soprattutto negli ultimi anni abbiamo dovuto affrontare nel mondo sportivo").