Un anno da medico in Sud Sudan. L’esperienza diventa un libro

Domani alle 18.30, nella sala civica della Polveriera, presentazione di un debutto letterario, che sarà anche l’occasione, per il pubblico, di scoprire dalla voce di chi l’ha vissuta sulla propria pelle l’esperienza di un medico reggiano espatriato in un Paese dell’Africa orientale, già in situazione di crisi alimentare per alluvioni, guerre interne e di confine, e povertà.

Nicola Della Selce è infatti al suo esordio con il romanzo ‘Abituati a questo sole’ (edito da Corsiero), di cui dialogherà con Tommaso Maria Vezzosi. Lo abbiamo incontrato.

A seconda di dove si posiziona l’accento il titolo del libro assume un diverso significato. Li vuole spiegare entrambi?

"Nicola, il medico Italiano in Sud Sudan, deve abituarsi al sole torrido e a tutto il mondo nuovo che lo circonda. Gli abitanti del Sud Sudan sono da sempre abituati al sole, alla carestia, alla siccità e alla guerra. E’ questo che hanno visto fin dalla nascita e non conoscono altri modi di vivere".

Quanto c’è di autobiografico?

"Il romanzo parte da un’esperienza vissuta realmente. Ho lavorato infatti come medico per un anno in Sud Sudan. L’ambientazione, le malattie che Nicola prova a curare, la guerra, le emozioni e i sentimenti che si provano davanti a tutto ciò sono reali".

Quando e com’è nato in lei, medico di professione, il proposito di scrivere un libro?

"In realtà fin dalle scuole elementari scrivevo fumetti per i miei compagni di classe e ho da sempre scritto racconti brevi. In questo particolare caso scrivere mi è servito per rielaborare e comprendere meglio tutto quanto era accaduto quell’anno in Sud Sudan. E’ stato necessario scrivere".

Una parte fondamentale della storia si svolge in un ospedale africano, in condizioni di sopravvivenza precarie. Che cosa è successo laggiù?

"Abbiamo dovuto curare pazienti avendo a disposizione pochissime medicine, spesso senza corrente elettrica. Mi sono trovato nel mezzo di una guerra civile, manovrata probabilmente da poteri forti esterni al paese. La guerra ha portato alla carestia, a un enorme numero di rifugiati interni, alcuni dei quali abbiamo accolto in ospedale. Abbiamo vissuto in isolamento. I rapporti tra noi operatori sanitari espatriati e locali si sono trasformati.

Sullo sfondo, ma netto, c’è il riferimento ai migranti che tentano di arrivare in Europa e in Italia via mare, subendo abusi di ogni tipo e a rischio della vita". Molti non ce la fanno. Che cosa può dirci in proposito?

"E’ una tragedia contemporanea. Bisogna superare le leggi attuali, costruire canali legali per la migrazione e soccorrere tutta la gente che rischia la vita in mare. Bisogna lasciare operare le Ong in mare liberamente. Le Ong operano dove non c’è Stato e non c’è legge, cercando di salvare il possibile. Così è il mar Mediterraneo".

A chi è dedicato il libro?

"A mia moglie ugandese, che ha lavorato con me in Sud Sudan, e a mia figlia".

Lo stile di scrittura è molto realistico e intenso. Rispettoso della cultura che incontra, con cui lei entra in contatto e che non giudica. Che cosa le ha insegnato l’esperienza di medico in Sud Sudan?

"Bisogna avere la volontà di calarsi in un mondo altro rispetto al nostro, e si tornerà con una visione molto più complessa e sfaccettata del mondo. E’ sorprendente come piccoli gesti del mio lavoro quotidiano, come somministrare un antibiotico, un sorriso di incoraggiamento, possano cambiare la vita a una persona e generare un’immensa riconoscenza".

In che stato psicofisico è ritornato dall’Africa?

"Sono tornato in preda a una totale confusione. Ho fatto fatica a riambientarmi nel mio mondo. Era impossibile spiegare agli altri le cose che avevo visto. Forse anche per questo ho scritto".

Come la vedevano i sud sudanesi? Una persona che porta aiuto? Un estraneo privilegiato? Quanta diffidenza e ostilità ha incontrato e che cosa, al contrario, l’ha arricchita?

"E’ possibile che i sud sudanesi mi abbiano visto un po’ in tutti questi modi. Ma in generale ho sempre incontrato persone gentili, con cui ho collaborato, da cui ho imparato molto per il mio mestiere, e che ho potuto aiutare meglio dopo essermi calato a fondo nel loro mondo e nella loro cultura".