"Un anno di fotografie a Maurizio Costanzo"

"Devo molto a Maurizio Costanzo, capace di farmi sentire bene in un ambiente per me nuovo, a contatto con tanti personaggi famosi, a Roma, arrivando da una realtà provinciale come quella di Luzzara e Guastalla, dove avevo vissuto fino ad allora". Parole di Fazio Gardini, 57 anni, fotografo, trovatosi paracadutato negli ambienti tv nazionali a pochi mesi dal suo trasferimento a Roma, nel 2005.

"Il sabato sera l’agenzia per cui lavoravo mi mandava a fotografare i personaggi della Corrida, il giorno dopo ero impegnato otto ore a Buona Domenica, trasmissione condotta da Maurizio Costanzo. Si diventava come persone di famiglia, restando tante ore insieme, ogni domenica. Costanzo lo ricordo con i suoi fogli in mano, a coordinare la scaletta della trasmissione. Erano momenti difficili per lui, negli anni in cui era scortato a causa delle minacce che aveva ricevuto dalla criminalità organizzata. In studio eravamo solo due o tre fotografi, tutti di fiducia. Altri non potevano avere accesso libero allo studio tv", dice Gardini.

Che aggiunge: "Lo chiamavo dottore o signor Costanzo. Ma lui ogni volta mi ripeteva: Gardini, non sono dottore. Chiamami Maurizio… Era una persona gentile, educata, che non si era montato la testa per la popolarità. Mi ha insegnato l’umiltà e il rispetto per gli altri". Gardini in quegli anni scattava negli studi televisivi foto per i maggiori rotocalchi e giornali di gossip italiani.

Lunedì c’era anche Fazio Gardini tra i tanti cittadini che hanno voluto partecipare alle esequie del noto giornalista e conduttore tv: "Ha lanciato tanti giovani, che senza di lui – conclude il fotografo reggiano – non avrebbero fatto carriera".

Antonio Lecci