Un anno di governo locale . L’incontro al circolo Kaleidos

Un anno di governo locale a Poviglio. Un resoconto viene effettuato in una cena incontro in programma questa sera dalle 19,30 al circolo Kaleidos di via Bologna, in paese, organizzata dal gruppo ’Poviglio in Dialogo’ che dal giugno del 2024 guida il governo dell’ente pubblico della Bassa.

L’evento si intitola "Incontriamoci a cena... un anno dopo!", con il sindaco Filippo Ferrari, la sua giunta, collaboratori, consiglieri di maggioranza e sostenitori della lista di centrosinistra, per condividere il percorso già avviato dodici mesi fa.

La cena prevede antipasti della casa, bis di tortelli, dolce, acqua vino e caffè, con quota a 25 euro, con prenotazione telefonando allo 0522-969386.

Una serata per fare il punto della situazione generale del Comune, senza dimenticare gli effetti della questione economico-finanziaria, che ormai da alcuni anni colpisce l’ente pubblico locale, con situazioni finite pure al centro dell’attenzione della Corte di Conti e che ora limita le disponibilità di cassa del Comune, in una situazione politica generale che ha spesso visto emergere divisioni interne.