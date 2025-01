Un anno di polizia locale: i numeri. Quasi 38mila richieste di intervento

San Sebastiano a Reggio ha il suo bel daffare a vegliare sugli agenti della polizia locale, quotidianamente sottoposti a critiche e frecciate e costretti a far fronte alla carenza di organico con cui il corpo da anni si dibatte. Così la celebrazione del santo trafitto da mille frecce, patrono dei Vigili Urbani reggiani, diventa l’occasione non solo di una partecipata cerimonia religiosa, ma anche di conoscere i dati precisi dell’importante lavoro svolto dagli stessi. In particolare sul fronte della sicurezza stradale ed urbana, che fa segnare numeri importanti.

Dato al Santo quel che è del Santo, con la benedizione dei mezzi schierati in piazza Prampolini, e la santa messa officiata dal vicario del vescovo Morandi, monsignor Giovanni Rossi, la giornata è laicamente proseguita in sala del Tricolore, dove alla presenza del sindaco Marco Massari, del prefetto Maria Rita Cocciufa, del questore Giuseppe Maggese, delle assessore Bondavalli e Bonvicini, e del presidente del consiglio comunale, Matteo Iori, il neocomandante del corpo, Italo Pasquale Rosati, ha dettagliato le cifre dell’impegno della Municipale nel 2024.

Nello specifico sono state accolte quasi 38mila richieste d’intervento, in 41.623 turni di servizio, di questi 2.787 nei giorni festivi, e circa 8mila in orario serale e notturno. In tema di sicurezza stradale sono stati registrati 2.436 interventi su sinistri: 8, purtroppo, mortali con 9 decessi, 787 con feriti (oltre mille cittadini hanno dovuto ricorrere a cure mediche) 741 con danni solo a mezzi o cose; 169 le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, con 133 denunce all’autorità giudiziaria. Grazie alle indagini del comando di via Brigata Reggio è stato poi possibile rintracciare ben 135 conducenti fuggiti dopo un incidente: 22 di questi denunciati poi per omissione di soccorso.

Fondamentale anche l’operato in tema di sicurezza urbana: 14.680 gli interventi attuati, di varia natura e con la fattiva collaborazione dei reggiani. A oggi sono 38 i gruppi di controllo di comunità, che si sono interfacciati in modo sistematico con la polizia Locale segnalando 1.141 situazioni sospette poi verificate dagli agenti. In totale gli accertamenti per il contrasto al degrado urbano sono stati 1.065 con 51 ordini di allontanamento a carico di altrettante persone e 22 sanzioni per la violazione delle ordinanze sulla vendita e il consumo di alcolici.

In tema di contrasto alla microcriminalità, l’apporto dei vigili urbani ha portato al rinvenimento di 55 veicoli rubati, 6 biciclette ritrovate, 160 denunce a piede libero. Controllati 401 appartamenti nelle zone cittadine più a rischio; verifiche che hanno portato alla cancellazione dall’anagrafe di 124 persone con residenze fittizie. Pregevoli i risultati riguardo alle verifiche sul commercio (accertate 5 violazioni di natura penale) e nell’edilizia (35 illeciti riscontrati); 566 le violazioni di sicurezza ambientale, 40 quelle riscontrate di maltrattamento agli animali. È proseguito costante anche il lavoro con le scuole in materia di educazione stradale ’Maggio in strada’, ’Edustratombola’, ’Party in sicurezza’. Circa una quarantina gli agenti impegnati nelle diverse emergenze di protezione civile, in particolare legate alle alluvioni che hanno colpito il territorio cittadino tra giugno e ottobre.

Il primo cittadino Marco Massari ha osservato che "emerge un lavoro capillare sulla legalità, la sicurezza stradale e il rispetto delle norme di buona amministrazione e convivenza" considerando gli alti numeri degli interventi compiuti testimonianza "del vostro lavoro e prima ancora la fiducia dei cittadini nei vostri confronti". Alimentata anche dalla collaborazione coi gruppi di controllo di comunità che rafforzano la polizia locale quale "sinonimo di prossimità e legalità diffusa, presidio del territorio e punto di riferimento". Affinchè continui ad esserlo Massari riconosce che all’Amministrazione comunale spetta "l’obiettivo di mettervi in grado di poter svolgere al meglio il vostro compito, a partire dagli organici, affinché possiate essere sempre più orgogliosi del vostro lavoro, così importante e fondamentale per la nostra comunità".