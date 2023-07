Un anno e un mese al rapinatore seriale dei supermercati

Negli ultimi due anni è stato arrestato più volte. Ora lui, Buba Hama, 26enne originario del Mali, è stato condannato per l’ultimo episodio, avvenuto il 26 novembre: sorpreso a nascondere nello zaino superalcolici per un valore di 364 euro, presi dagli scaffali del supermercato Despar, non aveva esitato a spintonare e strattonare due guardie giurate. Il collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti, a latere Giovanni Ghini e Silvia Semprini, lo ha condannato a 1 anno e 1 mese per rapina impropria, cioè volta a mantenere il possesso della cosa rubata usando la forza. Lo ha invece assolto dall’accusa di lesioni ai due vigilantes, giudicati guaribili in una settimana: non era stata sporta denuncia. Per lui il pm Maria Rita Pantani aveva chiesto 3 anni e 8 mesi. Il giovane, difeso dall’avvocato Elisabetta Strumia, è in carcere a seguito dell’ultimo arresto. Nell’ottobre 2022 era stato condannato a 1 anno e 5 mesi per una rapina avvenuta il 14 settembre al Caddy’s in via Emilia San Pietro. All’agosto di quell’anno risale anche il furto di un borsello a un ambulante in piazza Vittoria. Per lui pena di due mesi anche per un furto al Tigotà messo a segno qualche tempo dopo il colpo al Caddy’s. Nel settembre 2021 era stato arrestato dopo aver rubato in un negozio di articoli sportivi al centro commerciale ‘I Petali’; due giorni dopo aveva fatto razzia di alcolici nel supermercato ‘DiPiù’ in Gardenia.

al.cod.