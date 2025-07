"Un anno fa l’alluvione. Finiti i lavori di ripristino"

Sono stati completati, a un anno dall’alluvione del Tresinaro, gli interventi per la messa in sicurezza e ricostruzione delle infrastrutture danneggiate.

Le piogge avvenute tra il 23 e 25 giugno del 2024, con accumuli superiori ai 180 millimetri in pochi giorni, provocarono diffuse piene fluviali e torrentizie che causarono erosioni spondali, danni a opere di difesa idraulica e allagamenti, compromettendo pure la viabilità in diverse località del comune di Scandiano. Il danno più rilevante nel territorio scandianese ha interessato via della Riva, in località Rondinara, dove la strada comunale è stata completamente interrotta a causa dell’erosione prodotta dalla piena del torrente Tresinaro. A seguito di un primo intervento urgente, che ha consentito di concretizzare un bypass provvisorio per il transito dei residenti, in ottobre l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile ha concesso al Comune un finanziamento di 250mila euro per la ricostruzione del tratto viario.

I lavori sono iniziati in gennaio 2025 e ultimati con due mesi di anticipo: hanno riguardato la creazione di un nuovo muro di sostegno in cemento armato rivestito con massi ciclopici per una maggiore protezione contro l’erosione e completa ricostruzione della carreggiata per circa 50 metri. L’Agenzia regionale, in sinergia con il Comune, ha eseguito molte opere di sistemazione fluviale lungo il Tresinaro in aree in cui erano state segnalate criticità idrauliche. Operazioni che hanno interessato a Cà de Caroli in via Pianderna, a Scandiano tra via della Passerella e via Statale, in via del Mulino, a Fellegara in via Cà Mercati e ad Arceto a monte del ponte di via Pagliani. Con un nuovo decreto regionale di maggio, è stato finanziato con 350mila euro un altro intervento a tutela della viabilità comunale di Arceto, in via per Scandiano, dove si era registrato il danneggiamento di un manufatto di protezione spondale.

"A distanza di un anno – spiega il sindaco Matteo Nasciuti – da un evento meteorologico di eccezionale intensità il nostro territorio ha saputo reagire con tempestività ed efficacia. Ringraziamo l’Agenzia regionale per la collaborazione costante e per le risorse messe a disposizione". Per l’assessore Enrico Baschieri il "lavoro congiunto tra istituzioni e comunità ci permette oggi non solo di restituire sicurezza ai cittadini, ma anche di rafforzare la resilienza del nostro sistema infrastrutturale e ambientale".

Matteo Barca