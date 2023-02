Un anno in fuga dalle bombe Sono 329 i profughi ospitati nei centri di accoglienza

di Benedetta Salsi

Sono 329 i profughi ucraini attualmente accolti dai Centri accoglienza straordinaria della prefettura nostra provincia, altri sono in gestione alla protezione civile. Si tratta delle persone che non hanno una rete familiare o di conoscenze qui in grado di ospitarli. E che ancora, dunque, vivono negli alloggi messi a disposizione della prefettura con le stesse ’regole’ dei migranti che sbarcano sulle nostre coste. Con una diversa tipologia, però: spesso le migrazioni che arrivano dall’Africa o dal Medioriente vedono arrivare qui uomini soli; nel caso dello scoppio della guerra in Ucraina si vedevano arrivare per lo più donne con bambini. Ma il ’modello’ di accoglienza diffusa già rodato a Reggio ha permesso di non creare criticità e di poter dare loro singoli appartamenti in cui stare e poter così gestire le differenti necessità di ciascuno.

Erano tremila un anno fa i profughi che arrivarono a Reggio nel momento di massimo afflusso migratorio, allo scoppio della guerra. Un’emergenza che fu da subito gestita con un tavolo apposito convocato con urgenza dal prefetto Iolanda Rolli, a cui erano presenti forze dell’ordine, enti locali, Ausl, Croce Rossa, Ufficio scolastico provinciale, Caritas e le cooperative d’accoglienza Dimora d’Abramo e Ovile.

Molte delle persone arrivate in questo anno a Reggio sono tornate in patria, altri sono ancora qui o hanno intrapreso autonomamente altri percorsi.

Nel frattempo, però, la prefettura di Reggio ha avviato un percorso di analisi di quanto è stato fatto in questo straordinario percorso di accoglienza.

Nel 2023 ha avviato come capofila il progetto Fami ’Poster’ (Potenziamento dei servizi territoriali per il dialogo interculturale) per migliorare le risposte territoriali all’impatto dei fenomeni migratori, anche sulla base delle sfide e delle necessità emerse dalla gestione dell’emergenza ucraina a livello provinciale. Il progetto è promosso con il supporto di Fondazione E35, Fondazione Mondinsieme e Caleidos Cooperativa Sociale Onlus.

Con specifico riferimento all’arrivo dei profughi ucraini, prevede un’azione progettuale volta a effettuare – a oltre un anno di distanza – una sorta di ’debriefing’ della risposta del sistema di accoglienza reggiano alla crisi ucraina e all’accoglienza dei profughi di quel conflitto. In particolare, partendo dall’esperienza del tavolo di coordinamento per la gestione della crisi ucraina e coinvolgendone i protagonisti, si esaminerà l’impatto dell’arrivo dei profughi ucraini sulle varie componenti istituzionali coinvolte, al fine di migliorare le risposte di sistema.