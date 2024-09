Un anno senza ’Gelo’ Covili. Una messa in ricordo dello storico volontario

Un anno senza ‘Gelo’. È ancora vivo il ricordo nella comunità di Villa Minozzo e di tutto l’Appennino per la morte prematura di Angelo Covili, storico operatore della croce verde, stroncato da un malore a 59 anni. Domani alle 16,30, alla chiesa di Cagnola di Castelnovo Monti, ci sarà una messa di suffragio.

"Un anno senza la tua presenza fisica – il commovente ricordo della moglie Nadia – Un vuoto incolmabile un dolore che che mi toglie il respiro. Un unico pensiero accompagna le mie giornate e lenisce il mio dolore ed è la felicità di averti avuto come marito per 33 anni e la fede di riabbracciarti quando il Signore mi chiamerà. Grazie amore mio".

A ricordarlo anche Michela Bognar, sua collega volontaria. "È passato un anno, l’ultimo bacio sulla fronte prima di farti salire a bordo del l’elicottero, tensione e speranza che tutto andasse per il meglio e che tu tornassi da noi, ma non è stato così. Hai lasciato tanto sconforto e tristezza, ma tu per noi sei rimasto un amico, perché un amico è per sempre e tu per noi lo sei ancora, oggi più che mai: oggi che non usciamo più assieme, oggi che non chiami più per fare le chiacchiere al telefono, oggi che le nostre vite sono cambiate e tu chissà dove sei e chissà cosa stai facendo. Sarai per sempre il nostro amico perché una parte di te sarà sempre con noi ed è proprio questo che mi fa sperare che andrà tutto meglio, che un giorno ci ritroveremo per fare tutto ciò che abbiamo fatto insieme: sorridere, divertirci, vivere e aiutare il prossimo come ci hai insegnato. Noi ti ricorderemo sempre così. Vorrei ringraziare insieme alla famiglia, alla croce verde villaminozzo, Alto Appenino e di Castelnovo Monti unitamente alle onoranze della croce verde di Reggio per la vicinanza dimostrata nei nostri confronti".