Un applauso per dire addio a Debora

Un lungo applauso ha accompagnato l’ultimo viaggio di Debora Avigni, la mamma di 27 anni, reggiana di Guastalla, che da alcuni anni viveva a Gonzaga, nel Mantovano, vittima venerdì scorso di un incidente in auto, a Pegognaga.

Gremita ieri mattina la chiesa di Gonzaga per i funerali. Presenti pure molti amici e conoscenti arrivati dalla Bassa Reggiana, in particolare da Guastalla, dove aveva abitato fino al 2016 e dove aveva frequentato l’istituto superiore Carrara, lasciando in tutti un ottimo ricordo.

Il parroco del paese mantovano, don Sandro Barbieri, ha sottolineato come di fronte a questi fatti di cronaca "non si debba andare alla ricerca delle colpe, quanto invece della riflessione su come questi episodi non ci lascino il tempo di realizzare i nostri progetti, di riconciliarci con gli altri, di mantenere gli impegni".

Un ricordo è giunto dai genitori "Scoiattoli" della scuola d’infanzia.

"Grazie Debora per la disponibilità, per la tua freschezza, per averci insegnato che alle feste dei bambini anche i genitori possono giocare e travestirsi, per aver condiviso con noi preoccupazioni, dubbi ma anche sorrisi e grandi gioie. Ci saremo per Roberto e il piccolo Mattia. Siamo certi che lo stesso avresti fatto per noi".

Infine, l’ultimo viaggio per il cimitero del paese, per l’inumazione del feretro.

Antonio Lecci