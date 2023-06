Un apprendistato per futuri ristoratori

Ristorante ricerca aiuto cuocoa per preparazione cibi, servizio clienti, gestione cassa, RIF. 63022023. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza, a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto dall’azienda o che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dell’attività lavorativa, come previsto dall’art. 10 del D.lgs. n. 1982006. Il candidato ideale deve avere come titolo di studio almeno la licenza media, essere in possesso della patente di tipo B ed essere automunito (preferibile). Per questo ruolo si richiede anche dimestichezza con l’utilizzo di internet e posta elettronica. Si offre un contratto di apprendistato part time, di 25 ore settimanali, dalle18 alle 22, con martedì di riposo. Luogo di lavoro: Correggio , raggiungibile anche con mezzi pubblici. L’offerta di lavoro scade il 1506, oltre tale data non saranno più accettate candidature.