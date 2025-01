Un arsenale da guerriglia nel tinello

Scoperto dai carabinieri della stazione di Collagna un piccolo arsenale in casa di un cittadino residente in montagna: sequestrate oltre mille munizioni di vario calibro e denunciato l’uomo per detenzione illecita di una quantità di munizioni non consentita dalla legge ai possessori di armi. Nei giorni scorsi durante i controlli di routine presso le abitazioni dei cacciatori e dei detentori di armi da fuoco in alcuni paesi dell’Appennino, i Carabinieri della stazione di Collagna hanno avuto modo di rilevare un’eccessiva scorta di munizioni, di gran lunga superiore al consentito dalla legge, illegalmente possedute dal un pensionato locale di 66 anni residente nell’alto Appennino reggiano. A seguito dell’attento controllo, i Carabinieri riscontravano che il pensionato deteneva presso la sua abitazione un numero spropositato di cartucce calibro 22LR, adddirittura 1110 contro le 200 denunciate, superando largamente il limite imposto dalla legge. Accertati quindi i fatti con l’accusa di detenzione abusiva di armi, i Carabinieri della stazione di Collagna hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, il 66enne residente in un Comune dell’Appennino Reggiano, procedendo al sequestro penale di tutto il munizionamento illecitamente detenuto. Inoltre i carabinieri hanno proceduto al ritiro cautelare di tutte le munizioni e delle armi detenute dal pensionato 66enne, anche se risultavano tutte denunciate.

Nello specifico i militari hanno riscontrato: 1113 munizioni Calibro 22 LR (di cui denunciate solo 200), 120 munizioni a palla asciutta calibro 38 Sp (di cui denunciate solo 50), 10 munizioni spezzate cal. 38 Sp, 60 munizioni cal. 270 Win (di cui solo 40 denunciate), 14 munizioni spezzate cal. 12. Inoltre i carabinieri hanno avuto modo di appurare che il certificato medico, relativo alla sola detenzione del pensionato 66enne, risultava scaduto, pertanto militari hanno provveduto al ritiro cautelare delle armi e delle munizioni regolarmente detenute. Appurati i fatti, i carabinieri della stazione di Collagna accompagnavano il 66enne in caserma e al termine delle formalità hanno provveduto alla denuncia del pensionato alla procura reggiana.

Settimo Baisi