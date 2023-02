Un arsenale in centro La Mobile cercava droga Trova pistole, fucili e cartucce

Un arsenale in una casa del centro storico. Gli uomini della Squadra Mobile, diretti da Guglielmo Battisti, seguivano una pista legata alla malavita e allo spaccio di droga.

Durante una perquisizione, la sorpresa: più che di cocaina, la casa di un trentaseienne – italiano, peraltro incensurato – era imbottita di armi e munizioni.

L’uomo è stato arrestato. Le armi ora saranno sottoposte ad esami balistici. I controlli sveleranno se e dove hanno sparato.

Ieri davanti al gip c’è stata la convalida del fermo. Il giudice Andrea Rat lo ha convalidato. Il pm Marco Marano aveva chiesto la custodia cautelare in carcere, l’avvocato difensore Paolo Nello Gramoli una misura meno afflittiva. L’indagato ha risposto alle domande del giudice e del pm tentando di giustificare la detenzione delle armi: "Non erano mie". Il gip si è riservato la decisione sulla misura cautelare

Il blitz della Mobile è avvenuto mercoledì. Un appartamento del nostro centro storico era stato individuato come probabile domicilio di una persona implicata in un giro di droga, ufficialmente residente in un’altra zona della città.

Durante la perquisizione è spuntato un grammo di cocaina, suddiviso in due dosi. Soprattutto, un lungo elenco di armi: una Beretta mod. 34 calibro 7,65 con la matricola in parte cancellata; una Beretta mod 81, calibro 7,65, col numero di matricola cancellato; una doppietta con impugnatura a pistola calibro 410; 5 proiettili calibro 7,65, 16 cartucce calibro 32, 5 cartucce a salve calibro 320.

Le due pistole erano nascoste in camera da letto; il fucile nel sottotetto.

Per il 36enne è scattato l’arresto per detenzione illegale di armi comuni da sparo; inoltre, il deferimento per la detenzione abusiva delle munizioni.

Come si diceva, ora resta da capire la provenienza delle armi e le ragioni per cui erano custodite in casa, pronto uso. Gli esami degli esperti dovranno inoltre spiegare – grazie al controllo incrociato con le banche dati – se pistole e fucili (a partire dalle semiautomatiche con la matricola abrasa in parte o del tutto) siano state utilizzate per commettere delitti.