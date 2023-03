Un assegno per Hésed Ventimila euro raccolti grazie alle opere d’arte aiuteranno i più fragili

di Lara Maria Ferrari

Un clima di festa, segnato a più riprese da momenti di commozione, ha caratterizzato la mattinata di mercoledì, nella sede operativa della cooperativa sociale Hésed, in via Guicciardi. Molti ospiti hanno fatto visita alla struttura guidata da Barbara Ferrari, con il sostegno del dottor Lucio Pederzoli, che da 18 anni promuove l’accoglienza e la qualificazione umana di persone in condizioni di diverso disagio psichico e sociale.

L’occasione era la consegna alla coop sociale di un assegno del valore di 20mila euro da parte di Achille Corradini, presidente dell’associazione AM.A.RE. Una donazione frutto dell’acquisto delle opere di importanti artisti del territorio, protagonisti della mostra ‘Sedici artisti per Hésed’, fino allo scorso gennaio a Palazzo da Mosto.

"Oggi sono molto felice di poter donare questo assegno a Hésed, a Barbara, ai suoi ragazzi. Ho mantenuto la parola data, e questo è stato possibile soprattutto grazie agli artisti, pittori, scultori e musicisti, che hanno offerto le loro opere e il loro ingegno. Ringrazio Cristina Marchesi, direttore generale dell’Ausl di Reggio, madrina della mostra a Palazzo da Mosto, gli imprenditori e i privati che hanno acquistato le opere, ricordando che ne sono rimaste ancora tante da collocare, e c’è tanto aiuto che possiamo dare a chi ha veramente bisogno. Sempre nel segno del motto di AM.A.RE: ‘Il dono deve giungere integro al bisogno’".

Artisti che mercoledì hanno avuto modo di constatare con i propri occhi il bene prodotto dalla donazione delle proprie opere, attraverso una visita alla realtà di Hésed. Erano presenti, insieme alla direttrice generale Marchesi e al vicepresidente di AM.A.RE Marco Fiorini, direttore del Conservatorio Peri – Merulo, gli artisti Marino Iotti, Enzo Silvi, Francesco Simonazzi e Wal, che si sono a lungo intrattenuti con gli ospiti della cooperativa, interrompendo per una pausa gioiosa e conviviale il loro lavoro in laboratorio. Fiori, scambi di regali e un rinfresco hanno suggellato una giornata da ricordare per tutti, che ha dato valore nella pienezza del suo significato alla parola incontro.