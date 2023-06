Un assegno per i bimbi farfalla Da una festa donati 1.700 euro

Buon cibo, musica e danze per combattere l’Epidermolisi Bollosa. Si è svolta nelle scorse settimane al Parco Matilde a Carpineti la festa ’Back to Fuego’. Nel corso della serata tra un brano e l’altro sono stati raccolti 1.700 euro da devolvere in beneficenza. Lo scorso sabato è stato consegnato l’assegno ottenuto con i ricavati dell’evento: il destinatario l’associazione no-profit ’Le ali di Camilla’.

L’associazione modenese è nata nel 2018 ad opera di due famiglie a seguito della morte delle loro bimbe di un anno entrambe con il nome Camilla. Le piccole soffrivano di Epidermolisi Bollosa, anche detta sindrome dei bimbi farfalla. ’Le ali di Camilla’ si occupa di sostenere e finanziare la ricerca per questa e altre malattie che, al momento, sono incurabili e richiedono trattamenti specifici. Il grande successo della manifestazione ’Back to Fuego’, organizzata dall’omonimo pub di Carpineti, ha permesso di realizzare la generosa donazione per aiutare, così, tanti bimbi farfalla. La cerimonia di consegna dell’assegno si è svolta presso il municipio della cittadina. Erano presenti il sindaco di Carpineti Tiziano Borghi e i vicepresidenti di ’Le ali di Camilla’ Giulia Schenetti e Christian Riccioni. Assieme a loro c’erano anche Massimo Ghittini ex gestore del pub Fuego che ha organizzatore la festa con il sostegno degli sponsor: St Carpineti, di Andrea Monzali e del gruppo Erre-E di Casina.

Veronica Frasca