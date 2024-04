Un bando per sostenere l’imprenditoria giovanile. Con il progetto denominato ’Potenziamo le tue idee’ il Comune di Reggiolo concederà dei contributi a fondo perduto per incoraggiare "progetti imprenditoriali ambiziosi e capaci di generare impatti significativi sull’economia locale". Si vuole promuovere l’innovazione creando delle imprese che apportino soluzioni creative e tecnologiche ai bisogni della comunità e del mercato, oltre a sostenere l’occupazione giovanile creando opportunità di lavoro per i giovani imprenditori, incentivando la creazione di posti di lavoro qualificati e sostenibili". Non solo. Tra gli obiettivi c’è la valorizzazione del territorio favorendo la crescita economica locale con l’insediamento e lo sviluppo di imprese che abbiano un impatto positivo sulla comunità e siano orientate al territorio. Un’opportunità per imprenditori fino a 35 anni di età, con domande da presentare entro il 30 aprile, attraverso una apposita modulistica che è possibile reperire sul sito internet del Comune di Reggiolo.