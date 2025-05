Un biglietto anonimo. Le scuse e 50 euro: "Ora posso pagare"

Ci sono buone notizie che fanno più rumore della cronaca, in questo nostro tempo frenetico inquinato da bufale e maestri di complottismo. Notizie talmente delicate da spalancare cuore e orizzonti, tanto da sembrare segnali che qualcosa di giusto stia accadendo. Nonostante tutto. E così, nelle scorse ore, il timore dell’ignoto si è trasformato presto in commozione fra le mani di una signora che abita alle porte del centro storico di Reggio Emilia.

Nella sua cassetta postale c’era una busta bianca. Nessun francobollo, solo la dicitura ’Per signora’, scritta in grande, con uno stampatello incerto e tremolante, ogni lettera di dimensione diversa dalla precedente, come potrebbe fare un bambino che impara a scrivere per la prima volta o uno straniero. Dentro c’erano un foglio e una banconota da 50 euro.

"Ciao signora. Io ho rotto anni fa lo specchio della macchina. Io triste. Ora ho lavoro di pulizia e ti do i soldi dello specchio della macchina. Scusa".

Questo, in sintesi, il contenuto del messaggio, condito da qualche errore grammaticale, ma pur sempre comprensibile.

Ci è voluto un po’. C’è stato bisogno di rileggere quelle frasi alcune volte, in un crescendo di stupore e meraviglia, prima di realizzare. Ma dopo i primi attimi di smarrimento, la mente si è poggiata veloce su quella giornata di tre anni prima; quel giorno in cui un passante aveva urtato la sua automobile, rompendone lo specchietto retrovisore, per poi fuggire senza lasciare traccia. Tutto vero. E un passato da riscrivere: non si era trattato di un vandalo maleducato, ma di una persona in difficoltà che aspettava di racimolare quella banconota da 50 euro, facendo le pulizie, per saldare i conti con la sua coscienza. E ci sono voluti tre anni. Un’intera esistenza che sta tutta in quel: "Io triste".

"L’altro giorno quando ho aperto la cassetta della posta non nascondo che subito ero un po’ allarmata. Una busta chiusa, anonima… E invece aprendola sono rimasta piacevolmente sorpresa – commenta la donna, che preferisce non rivelare la sua identità –. Che bello. Un gesto veramente di grande valore e che mi ha commosso. C’è ancora del buono in questo mondo. Sia chiaro, io non cerco clamore, né visibilità. Ma mi piacerebbe incontrare questa persona. Vorrei ringraziarla. Perché ha raccontato a me e a tutti i miei familiari che si può ancora credere nel lieto fine".