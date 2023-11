Un blitz dopo l’altro, cresce il mercato clandestino

Quello dei furti di trattori agricoli è un fenomeno che compare periodicamente con serie di blitz nelle aziende rurali. Tra fine settembre e inizio ottobre erano stati diversi i furti di costose macchine da lavoro per l’agricoltura, con i ladri che hanno agito quasi sempre di notte, puntando soprattutto a trattori di marca John Deere. Furti sono stati segnalati nel Reggiano tra la zona di San Bartolomeo, Codemondo e Villa Cella. Poi un blitz in un’azienda di Cadelbosco Sopra, con la notte successiva che ha registrato una sgradita visita a Rondinara, oltre che in una attività rurale a Villa Curta, con un bottino complessivo di centinaia di migliaia di euro. Simili furti sono avvenuti pure in aziende di province vicine, nel Modenese come in Lombardia, forse della stessa banda che aveva agito nel Reggiano.

Alcuni trattori rubati da una azienda lombarda, con sede a Casalmaggiore di Cremona, sono stati rinvenuti e recuperati in un’area in disuso tra Luzzara e Guastalla, esattamente nell’ex sede di un macello a Villarotta. A trovarli erano stati gli stessi derubati, attraverso un controllo diretto a vasto raggio, che aveva interessato soprattutto casolari abbandonati ed ex aziende in disuso da tempo (foto). I trattori erano forse in quella zona in attesa di essere recuperati per essere immessi nei canali del mercato clandestino, spesso all’estero.

A fine ottobre altri furti a Villa Cella, nelle campagne reggiane, con i ladri fuggiti con un trattore John Deere del valore di almeno trentamila euro. Solo più tardi ci si è accorti dell’ammanco del mezzo agricolo, con le tracce dei pneumatici verso via Bassetta, una strada che parte proprio dal retro dell’azienda e che conduce a Cavriago, dove probabilmente i malviventi si sono diretti per nascondere il prezioso bottino.

a.le.