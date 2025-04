’Un Blues per la Vita’, il progetto di Saccaggi: "Vorrei raccontare la mia storia anche in un film"

Stefano Saccaggi ha scritto due libri sulla sua esperienza vissuta all’età di vent’anni, quando fu vittima di un gravissimo incidente stradale a pochi metri da casa, a causa di un colpo di sonno. Dopo novanta giorni di coma profondo, si risvegliò ascoltando la musica del bluesman reggiano, Zucchero Fornaciari e trascorse settanta giorni infermo su una carrozzina. Con la forza di volontà e la vicinanza della famiglia e degli amici, Stefano riesce a rialzarsi dalla carrozzina e riprendere in mano la sua vita. Nel 2018 pubblica ’Un Blues per la Vita’ e inizia una campagna di sensibilizzazione sulle stragi della strada, ricevendo tre riconoscimenti per l’impegno sociale che porta avanti. Nel marzo 2024 pubblica il suo secondo libro che a giugno viene premiato come Libro dell’Anno 2024, Testimonianza e Impegno a Peschiera del Garda. Ora Stefano sta pensando ad un film documentario con la trasposizione cinematografica del libro. Il progetto è stato patrocinato dai comuni dell’ Unione Tresinaro-Secchia e dal comune di Pontremoli.Per realizzare il progetto Saccaggi sta cercando aziende che possano supportare il progetto che vorrebbe portare a settembre nelle scuole della provincia.

gi.fi.