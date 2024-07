Un boccone le va di traverso. Rischia di soffocare a 18 anni mentre mangia le patatine

Un boccone finito di traverso ha rischiato di provocare una tragedia. È accaduto l’altra sera poco dopo le 20 nei pressi del parco pubblico del quartiere residenziale vicino all’ospedale di Guastalla. In via Ilaria Alpi è scattato l’allarme, quando una ragazza di 18 anni, abitante a Gualtieri, si è ritrovata con un boccone di traverso mentre stava mangiando delle patatine. È stato il giovane che era con lei a urlare, chiedendo aiuto, quando si è accorto dell’emergenza. Per fortuna la sede di Croce rossa e il pronto soccorso sono a poche decine di metri di distanza. In un baleno sono arrivati ambulanza, automedica e autoinfermieristica, per prestare le prime cure alla ragazza, apparsa già in parte cianotica al momento dell’arrivo degli equipaggi coordinati dalla centrale operativa del 118. La giovane, dopo i primi trattamenti di emergenza, per fortuna ha dato evidenti segni di miglioramento, riprendendo la normale respirazione. "Abbiamo sentito delle urla arrivare dai parcheggi accanto al parco pubblico – raccontano i residenti – e subito abbiamo pensato a qualche ragazzino che giocava o agli schiamazzi di qualche tifoso di calcio deluso per il risultato della nazionale azzurra. Poi sono arrivati i soccorsi sanitari a sirene spiegate". Sono stati alcuni cittadini presenti nel parco ad accogliere la richiesta di aiuto del giovane, telefonando subito ai soccorsi. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri del nucleo radiomobile, ascoltando i testimoni sul posto per poi recarsi al vicino pronto soccorso ospedaliero per poter raccogliere le dichiarazioni della diretta interessata. Sono stati avviati accertamenti sullo stato psicofisico della diciottenne, non escludendo che fosse sotto effetto di alcolici o di altre sostanze.

Antonio Lecci