Un bosco accanto al cimitero

Un nuovo bosco accanto al cimitero di Gualtieri, grazie a un evento organizzato da Comune e scuola locale in collaborazione con impresa Bacchi, start up Natù e associazione Anffas, che si occuperà della manutenzione ordinaria dello spazio verde. Decine di studenti hanno partecipato a un incontro di sensibilizzazione verso l’ambiente, per poi trasferirsi nell’area accanto al cimitero, messa a disposizione per la creazione di un parco con essenze scelte tra quelle autoctone: gelsi, cornioli, carpini, aceri campestri e mirabolani. La disposizione delle piante è stata studiata dall’Ufficio tecnico comunale per favorire anche la futura cura degli alberi, cui collaboreranno l’associazione Anffas coi volontari di ’Piantiamo un Albero’.