Un braccio di ferro finito a carte bollate

"Siamo molto soddisfatti dell’imminente riapertura della casa di quartiere Catomes Tôt, punto di riferimento storico per tanti reggiani di ogni età".

Il primo a esultare per questa storica riapertura dopo tante difficoltà, è l’assessore Lanfranco De Franco, che tra le tante deleghe ha anche quella della partecipazione, che abbraccia tutti i circoli della città. Lo sguardo di De Franco si focalizza, come è scontato, anche sull’effetto ’deterrenza’ che il circolo e l’attività di ristorazione annessa garantiscono nell’area verde del parco Cervi, spesso finito preda di alcuni episodi di degrado e microcriminalità.

"Un luogo di socialità e cultura fondamentale per il nostro centro storico – sottolinea l’esponente del Pd in giunta – come rilevato anche dal Consulta del quartiere, e per l’area del parco Cervi che ha sempre beneficiato di questo presidio".

"Nell’accordo di co-progettazione condiviso con l’associazione che ha in gestione il centro – specifica De Franco – abbiamo impostato una serie di attività a beneficio dei cittadini di ogni età che troveranno occasioni di incontro e arricchimento. Faccio un in bocca al lupo anche alla società MSV che entra come nuovo gestore dell’attività di somministrazione rivolta ai soci accettando la sfida di rilancio del Catomes Tôt".

Il circolo era finito al centro delle cronache cittadine un anno fa, quando Giusto Bertani, titolare della società che fino ad allora gestiva il bar, aveva denunciato di essere stato lasciato "al freddo". Ma il taglio del teleriscaldamento da parte dei soci era arrivato, a sentire Ancescao, a seguito di una serie di debiti non pagati. "Non ha contribuito, siamo rimasti al verde".