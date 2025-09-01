Un brand per la "cura della città". La strategia del Comune con un piano da 30mila euro

di Gabriele GalloUna strategia da quasi 30mila euro (con un nuovo logo) per comunicare meglio l’importanza dei due punti cardine – ribaditi anche in occasione del resoconto del primo anno di mandato – del piano quinquennale di governance di Reggio: ovvero la "cura della città" e la "cura delle persone". In questo senso sembra infatti andare la decisione di affidare allo studio Paolo Tegoni di Reggio – che si occupa di comunicazione visiva, servizi pubblicitari e marketing – un "servizio di ideazione e progettazione di un piano di comunicazione integrata (compresa la realizzazione di apposito brand, ndr), a supporto del programma di cura della città e delle persone del Comune di Reggio, declinato sui due driver di azione". Così si legge nella determina firmata lo scorso 21 agosto da Nicoletta Levi, dirigente del Servizio Comunicazione, Partecipazione e Innovazione sociale, che ha ufficializzato l’affidamento diretto dell’incarico al citato studio. Il suo titolare, Paolo Tegoni, oltre ad avere nel suo curriculum diverse realizzazioni su tutti gli aspetti della progettazione creativa, a Reggio e non solo, è anche il Responsabile della comunicazione visiva di Stu-Reggiane ed è membro dei laboratori Open Data e Innovazione del Comune.

Nel concreto gli si chiede di "raccontare una nuova visione della città fondata sulla cura", mediante l’ideazione di volantini, totem, manifesti stradali, formati social, cartellonistica di cantiere in tema con l’obiettivo. Le idee che nasceranno andranno poi anche a personalizzare i mezzi dedicati alle pulizie e alle manutenzioni e quelli per il trasporto disabili. Verranno decorati con il brand prescelto anche luoghi dedicati ai servizi sociali, pettorine e divise degli operatori, cestini e altri arredi urbani. Insomma tutta Reggio potrà avere ampia conoscenza delle "mission" della giunta Massari attraverso una diffusione capillare del piano di comunicazione delle stesse; in ossequio al principio, rimarcato sempre dalla dirigente Levi, che la "comunità è il luogo della protezione e della cura", senza di esse "il bene comune e lo sviluppo delle persone" resterebbero "abbandonati al loro destino". La cura come volano per "uscire dal proprio egoismo" e quale "cifra scelta dall’Amministrazione Comunale per migliorare la qualità della vita dei cittadini".

E a proposito di cifre, al contribuente reggiano il progetto di cui si parla costerà poco più di 28mila euro e prevede tre fasi. La prima si è conclusa nelle scorse ore, con la presentazione dell’idea e della progettazione del brand. Entro il 31 ottobre dovrà essere conclusa la produzione di esecutivi, per l’applicazione del brand ai luoghi del sociale e ai mezzi di trasporto utilizzati dai servizi. Entro fine anno l’ultima tranche, con la produzione degli esecutivi per l’applicazione "place based". Tradotto: adattato alle necessità specifiche e mirate del territorio.