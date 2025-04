Un burattino in ricordo di mamma

Burattinaio da cinque generazioni. Mauro Sarzi, figlio di Otello, nei suoi settantasette anni di vita ha sempre collaborato e lavorato con grandi personaggi della cultura, tra cui Gianni Rodari. Ma questa volta ha deciso di fare un’eccezione, dopo aver conosciuto Alessandro Lusenti, un uomo di 47 anni con un disturbo autistico. Dalla loro amicizia è nato un libro – "Camillo, un cane fortunato!", scritto e illustrato dai due in collaborazione con la zia di Alessandro, Cristina Melloni - che questa mattina alle 10 è presentato alla Fondazione Famiglia Sarzi di Corte Tegge. Alessandro è reggiano e ha frequentato l’istituto d’Arte Chierici. Al suo attivo diverse pubblicazioni, illustrate e create a quattro mani con la zia Cristina, che si occupano di ricette di cucina. "Alessandro ha una storia unica – racconta Mauro Sarzi - Un anno fa mi ha contattato perché creassi una burattina con le fattezze di sua mamma Danila. Scomparsa alcuni anni fa. Ha fatto diverse ricerche per avere il mio numero e c’è riuscito con l’aiuto di zia Cristina. Mi ha chiamato (da allora lo fa tutti i giorni intorno alle 18) e mi ha espresso il suo desiderio. Attraverso le sue indicazioni è venuta alla luce la burattina Danila, con tanto di targhetta al collo, che ora con orgoglio di Alessandro è conservata nel Museo della Fondazione Famiglia Sarzi". Ma la storia non finisce qui. Nelle conversazioni tra Alessandro e Mauro a un certo punto salta fuori Camillo: un cane che era stato preso in famiglia dal canile quando Alessandro era piccolo. Camillo è mancato poco tempo dopo mamma Danila. E Alessandro ha confidato a Mauro che un luminosissimo raggio di luna lo aveva portato in cielo, insieme alla mamma. È nata così, spontaneamente, l’idea di creare un libro che raccontasse la storia di Camillo, che la ripercorresse dalla sua nascita all’uscita dal canile fino alla luna, dedicandola a tutte le persone che cercano una famiglia e la trovano. "È stato un lavoro pieno di emozioni – dice ancora Sarzi – anche se fatto da remoto, attraverso i nostri computer. Alessandro era sempre attento a ogni dettaglio, perfino all’intensità della luce riprodotta nei disegni. Oggi alla presentazione partecipo virtualmente, da diversi anni vivo a Cagliari, dove mi sono trasferito dopo un lungo soggiorno a Reggio e un viaggio che ha toccato diversi paesi del mondo. Ma sono presenti suo papà Paolo e zia Cristina, che accompagnano Alessandro in ogni cosa. E sono presenti i suoi amici, per festeggiare il suo grande desiderio diventato realtà di celebrare attraverso l’arte dei burattini e del disegno due grandi amori della sua vita".