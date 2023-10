Un caffè del giovedi con lo scultore Cossu tra i personaggi dell’Orlando di Boiardo

Per i Caffè del Giovedì della Famiglia Artistica Reggiana, oggi alle 18.30 il teatro San Prospero ospiterà l’incontro col poeta e scultore Giovanni Laurent Cossu, dal titolo ‘Plasmare le parole’, vicende e personaggi dell’Orlando Innamorato e dell’Orlando Furioso, modellati in terracotta, con lettura e commento delle ottave corrispondenti da parte dell’autore. Laurent Cossu è maestro d’Arte Ceramista all’Istituto d’Arte di Castellamonte (Torino) e vive a Bibbiano. Tra le sue mostre, da ricordare quella per il 5° centenario della morte di Matteo Maria Boiardo, intitolata ‘Le imprese d’argilla’. Le sue opere si ispirano alle vicende e ai personaggi descritti dai poeti reggiani Boiardo e Ariosto.

Lara Maria Ferrari