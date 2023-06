Un camion di foraggio salva i puledrini in Romagna

di Francesca Chilloni

Sono diventati foraggio per puledrini, giumente e cavalli i fondi raccolti dalla Fattoria Alex di Fossetta di Roncolo nella due giorni di festa e laboratori didattici organizzata a fine maggio per raccogliere fondi da devolvere agli allevatori della Romagna danneggiati dall’alluvione. Un enorme camion di rotoballe ieri all’alba è stato consegnato ad un allevamento di cavalli da corsa a Portico di Romagna (Forlì-Cesena), collocato in un’area collinare martoriata dalle frane.

Il dono è stato provvidenziale perché l’azienda aveva quasi terminato le proprie scorte stante l’impossibilità di reperirlo a causa degli allagamenti e delle frane che hanno devastato una vastissima area coltivata. Tre cavalle avevano partorito proprio nel periodo in cui i temporali avevano maggiormente colpito il territorio e sono in allattamento, con la necessità di un’alimentazione che le sorregga. Grazie ai reggiani, ora sono salve. L’idea di sostenere i collegi romagnoli è venuta a Silvio Ceccardi e sua moglie Fulvia Munarini (foto) sulla scorta di quanto fatto anni fa dal fondatore della fattoria castellese, Francesco Ceccardi, per aiutare allevatori piemontesi colpiti da un’alluvione del Po.

La Alex, nata nel 1973, alleva 180 bovine frisone che producono latte biologico per il Parmigiano-Reggiano in una stalla modello, con tanto di musica rilassante per le mucche in lattazione. Alla attività tradizionale, da qualche anno è stata affiancata la Fattoria didattica, dove i bambini possono raccogliere uova e sfamare i vitellini, giocare con caprette e conigli, avvicinare oche, spazzolare asinelli e maialini. In questo contesto è stata organizzata la festa di beneficienza. Le famiglie reggiane, per le quali la Fattoria è un punto di riferimento per giornate relax e feste di compleanno, hanno risposto con entusiasmo consentendo di allestire il carico per la Romagna. Un gran bel regalo, tendo presente che il costo del fieno in questo periodo è schizzato alle stelle.