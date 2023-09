Un canale di bonifica diventa ’rosso lambrusco’

Acqua rossa in un canale a Rubiera. Nessun sversamento illegale, ma si è verificato un problema di portata causato dalle piogge intense cadute a monte che hanno poi attivato il bypass del depuratore. Alcuni pesci sono morti dopo l’episodio d’inquinamento ambientale. E’ in corso il monitoraggio del canale. "Mi sono arrivate alcune segnalazioni – dice il sindaco rubierese Emanuele Cavallaro – relative alla presenza all’interno di un canale della bonifica che proviene dal nostro depuratore di un colore rossastro scuro. Ho contattato Arpae. E’ quasi Lambrusco. Si tratta di acque provenienti da una cantina fuori dal nostro territorio. E’ successo che sabato ci sono state precipitazioni molto intense a monte di Rubiera: in questi casi il livello delle acque nelle condutture sale troppo rapidamente e si attiva un bypass (una sorta di troppopieno) per evitare che ‘vada di sopra’ il depuratore con le conseguenze che possiamo immaginare".

Le condutture da Scandiano arrivano fino al depuratore di Rubiera. Il sindaco assicura che il depuratore funziona "alla perfezione, ma adesso ci vorranno giorni per smaltire quest’acqua sporca che ha provocato anche la morte di qualche pesce. La situazione che però mi hanno ritratto è sotto controllo anche se l’acqua è piuttosto brutta in queste ore. Monitoreranno l’evolversi della situazione".

Per il primo cittadino Cavallaro è comunque una "forma di inquinamento contro cui c’è poco da fare. Sono acque che hanno ‘saltato’ il depuratore per un problema di volumi. Se il depuratore non ci fosse – osserva il sindaco – sarebbe sempre così".

