Un canale per salvare l’Isola degli Internati

Avviati scavi per la creazione di un canale che permetterà di immettere acqua dal fiume Po, destinata al ’Porto Vecchio’ e, in particolare, all’Isola degli Internati, nella golena di Gualtieri.

L’operazione, coordinata da AiPo, serve per alimentare l’area dal punto di vista idraulico, permettendo all’acqua del Grande fiume di accedere all’Isola degli Internati anche nei periodi di siccità, in particolare in estate, mentre l’attuale canale servirà per fare uscire l’acqua dalla stessa Isola. Un provvedimento necessario per preservare fauna e flora dell’Isola e del Porto Vecchio, evitando così il fenomeno dell’acqua stagnante in alcuni mesi dell’anno.

Già durante il mandato del sindaco Renzo Bergamini, in occasione della destinazione di risorse del Pnrr per l’area del fiume Po, l’amministrazione comunale gualtierese aveva chiesto la possibilità di intervenire in golena per consentire la navigabilità dell’Isola degli Internati, per l’accesso di imbarcazioni di piccola ma anche di media grandezza, aggiungendo pure un attracco adeguato nella zona dei capanni del Po.

L’intervento avviato in questi giorni permetterà di salvaguardare maggiormente quest’area golenale. Questa zona è così denominata perché nel secondo dopoguerra fu concessa in uso ad una cooperativa di ex prigionieri per offire loro un reddito dallo sfruttamento del legname. Si formò così una cooperativa agricola fra reduci che coltivava e produceva materiale boschivo. L’isola è circondata dal Porto Vecchio, antico attracco del traghetto a fune che trasportava gli operai a Pomponesco. Oggi si possono osservare i relitti di un rimorchiatore e due bettoline mitragliate e poi bombardate da un aereo americano nella primavera 1944. Questi sono visibili nel periodo estivo, quando il fiume è in secca.

Antonio Lecci