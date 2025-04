Un cane scorrazza nel laboratorio di un bar. Mille euro di multa al titolare dell’attività

Blitz e controlli dei Nas negli esercizi di ristorazione e produzione alimentare durante il periodo pasquale. A Reggio i carabinieri del nucleo antisofisticazione sanitaria hanno ispezionato un bar dove è stata riscontrata la presenza di un cane domestico nel retro banco, con libero accesso al laboratorio e alla dispensa alimentare. Al titolare è stata contestata una sanzione amministrativa di mille euro.

Nella Bassa invece, i militari del Nas di Parma hanno effettuati alcuni controlli in un forno-bar-pasticceria: nel laboratorio sono state rilevate carenze igieniche e promiscuità tra alimenti e materiale non attinente. Anche qui è stata emessa una sanzione di mille euro ed una diffida per lievi irregolarità nel magazzino alimentare.