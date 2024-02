Un cantiere da 780mila euro per ristrutturare l’ex chiesa

Proseguono i lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione dell’ex chiesa di San Carlo, in pieno centro storico a Guastalla, uno degli edifici religiosi della cosiddetta "Croce del Volterra", che permette da via IV Novembre, di ammirare, a ogni lato, una chiesa: San Carlo, le Cappuccine, il duomo e la chiesa dei Servi.

L’ex chiesa, annessa al convento di San Carlo che fungeva anche da ospedale civile, è sottoposto a una ricostruzione pubblica grazie a un finanziamento che arriva dalla Regione, per un importo di oltre 780 mila euro. L’edificio annesso all’ex chiesa, ora di proprietà comunale, è utilizzato per gli uffici amministrativi e altri servizi del distretto sanitario dell’Asl reggiana.

L’ex convento è stato realizzato nel 1624.

Dopo la soppressione napoleonica, avvenuta nel 1810, il convento fu trasformato in ospedale civile e la chiesa, spogliata del suo arredo interno, è diventato a lungo un magazzino per il Comune di Guastalla.

Antonio Lecci