Un capitano da Maestri per la Polti Kometa

"O capitano! Mio capitano!". Mirco Maestri, luzzarese 32enne, è il capitano del Team Polti Kometa, squadra ciclistica professionista che si prepara a iniziare la nuova stagione. La presentazione è avvenuta a Milano. "La squadra è guidata dal capitano Mirco Maestri che, oltre alle sue abilità di corridore, si distingue per a capacità di mantenere coeso il gruppo, valorizzando ciascun membro con l’esempio della sua determinazione quotidiana. Pensiamo sia importante che ogni atleta si senta accolto e veda il gruppo come una famiglia – ha sottolineato il team manager lvan Basso – Da sempre crediamo più nel collettivo che nell’individualità, abbiamo raggiunto un perfetto equilibrio tra i corridori di categoria già nel team e i giovani di talento. La formazione di quest’anno è la più forte che abbiamo mai avuto". L’atleta di Casoni di Luzzara, classe ’91, ha inizialmente pedalato con il Team Airone, poi nei dilettanti con Podenzano e General Store. Professionista dal 2016, ha corso con la Bardiani, per passare nel 2022 alla Eolo Kometa, ora Team Polti Kometa. Ha partecipato a sei edizioni del Giro d’Italia e altrettante Milano-Sanremo. Tra le soddisfazioni, la vittoria del Tour di Rodi 2018 e la classifica a punti della Tirreno-Adriatico 2019. Il carattere generoso lo spinge spesso a diventare protagonista di lunghe fughe. "L’obiettivo è partecipare a gare importanti. Dopo il ritiro di preparazione in Spagna, guarderemo agli impegni in Italia, come il Laigueglia a fine febbraio, e a marzo correremo altre gare del calendario italiano. Vogliamo ottenere il massimo", afferma Maestri.

La formazione fa parte del contesto Pro Team ed è in continuità con l’esperienza della Eolo. Ha per riferimento l’ex ciclista Aberto Contador, il general manager Francisco Contador e Ivan Basso. Oltre a Maestri, è formata da giovani talenti come Davide Bais, che lo scorso anno ha vinto una tappa al Giro. C’è Matteo Fabbro, che arriva dal contesto World Tour, il promettente Davide Piganzoli e gli spagnoli Alex Martin e Fernnando Tercero, che provengono dall’attività giovanile. Ci sono inoltre Mattia Bais, Davide De Cassan, Paul Double, Matteo Fabbro, Erik Fetter, Andrea Garosio, German Gomez, Giovanni Lonardi, David Martin, Fran Munoz, Manuel Penalver, Andrea Pietrobon, Jhonatan Restrepo, Diego Pablo Sevilla, Javi Serrano. Il debutto in gara è previsto per il 20 gennaio alla Classica Comunitat Valenciana. Poi: il 21 Ruta Gran Premio Castellon, 24-28 Challenge Mallora, dal 31 gennaio al 4 febbraio Vuelta Valenciana. Per febbraio sono state calendarizzate gare in Turchia e Ruanda, il 28 primo appuntamento italiano in Liguria con il Laigueglia. A marzo il Tour di Taiwan, Milano-Torino, Memorial Per sempre Alfredo e Settimana di Coppi e Bartali. Per Maestri una nuova avventura a pedali sta per iniziare. Stavolta coi gradi di capitano.

Massimo Tassi