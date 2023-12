Un Capodanno speciale: da Rubiera in Bosnia per consegnare aiuti

Due volontari reggiani trascorreranno Capodanno in Bosnia, per consegnare aiuti umanitari nella zona di Mostar, alla popolazione bisognosa già servita in occasioni di precedenti spedizioni. I volontari partiti da Rubiera sono Daniele Bonacini del paese e Jacopo Marziano, barista di Gavassa (nella foto davanti a un furgone carico di aiuti). Fanno parte dell’associazione "Fabio Vita nel Mondo Odv" che ha sede a Genova ma è presente anche nel reggiano e modenese, impegnata a sostenere progetti negli orfanotrofi in Bosnia. L’associazione durante l’anno organizza raccolte alimentari davanti ai supermercati per poi consegnare gli aiuti materialmente, come avverrà nei prossimi giorni. Ci sono poi i pranzi di beneficienza per sostenere i progetti dell’orfanotrofio di Mostar Est e il progetto “Dopo Scuola del Cuore“ all’orfanotrofio di Bjelav. Bonacini e Marziano si sono aggregati ad alcuni volontari dell’Odv, provenienti da altre province. Durante la spedizione verranno consegnati viveri di prima necessità raccolti dai volontari per un totale di oltre 25 quintali.