"Un caso grave, da non credere"

Sorpreso e amareggiato dalla vicenda dell’uso improprio della carta carburante del dipendente provinciale, il sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti, auspica che la Magistratura faccia luce su quello che è emerso. "Mi dispiace che succedano queste cose sul nostro territorio - afferma Ferretti –, è un fatto molto grave a cui non siamo abituati e se il dipendente dell’ente ha sbagliato, è giusto che paghi. Un uomo dell’Appennino, che già si può considerare fortunato in quanto dipendente dell’ente Provincia, non può approfittare della sua posizione per usare abusivamente la carta carburante per uso proprio. E’ un caso talmente grave e inconsueto per il nostro Appennino... Quasi da non credere".