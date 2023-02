Un centinaio di nuovi alberi in 11 zone di Reggio

Una città più verde. È in corso la piantumazione di 95 nuovi alberi realizzata nell’ambito urbano naturale, progetto ‘green’ che riguarda 11 aree di Reggio. La prima tranche di interventi riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde di piazzale del Deportato (parcheggio di via Cecati) e azioni di forestazione nei parchi di via Velmore Davoli, al Buco del signore, e al parco di via Fontanesi e via Buontalenti, a Massenzatico. Nel parcheggio di via Cecati (foto in alto) la riqualificazione ha comportato l’abbattimento di alberi secchi o ammalorati, e la messa a dimora di 33 nuove alberature adulte corredate di impianto d’irrigazione. L’intervento riguarda le tre lunghe aiuole interne di separazione tra gli stalli per la sosta delle auto. Nei due parchi sono state realizzate tre microforeste, ovvero aree di 150 mq con 450 essenze arboree ciascuna fra alberature e arbusti, per la compensazione climatica e ambientale. Nel parco di via Velmore Davoli (foto sotto) oltre alla microforesta sono state messe a dimora 39 piante adulte. Nel parco di via Fontanesi e via Buontalenti a Massenzatico sono state messe a dimora 23 piante adulte, con impianto d’irrigazione.