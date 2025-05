Un centro civico e la palestra. Cadiroggio si fa due regali

Sabato a Cadiroggio è avvenuta l’inaugurazione del nuovo centro civico e palestra di via Alda Merini, una struttura polifunzionale di 1000 mq dotata di spazi sportivi, culturali e ricreativi, una sala civica da 100 posti, il bar, spogliatoi, magazzino e locali da adibire a uffici o aule. "Una risorsa importantissima – ha detto il sindaco Giorgio Zanni – per l’intero territorio: un luogo dove potranno convivere sport, corsi, eventi culturali, attività ricreative e doposcuola, arricchendo la socialità e l’offerta aggregativa del Comune". La struttura sarà gestita da Metamorfosi, nuova associazione di cittadini di Cadiroggio nata proprio in concomitanza con l’apertura dell’edificio. "Una realtà locale – ha spiegato Zanni – composta da giovani e meno giovani che si è proposta per coordinare l’attività del centro civico e palestra". Il progetto è nato da un accordo urbanistico tra Comune e privati. Negli ultimi mesi le fasi finali del cantiere, l’allestimento spazi interni e organizzazione dell’area esterna sono stati seguiti dall’amministrazione in dialogo con la comunità di Cadiroggio. La festa di inaugurazione ha coinvolto tutta la comunità: i giochi multisport per i più piccoli sono stati curati da Sportinsieme Asd, il dj set in vinile è stato affidato a Riky Casini, Casa de los Niños di Roteglia ha gestito il punto ristoro.

Matteo Barca